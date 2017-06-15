В России более семи миллионов женщин получили материнский капитал

Владимир Путин во время "Прямой линии" рассказал о поддержке матерей в России. Фото: пресс-служба Кремля

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

Владимир Путин сообщил, что в России маткапитал на сегодня получили свыше семи миллионов матерей. Такое заявление Президент РФ сделал сегодня в ходе "Прямой линии".

Был поднят вопрос о демографической яме, которая грозит России из-за низкой рождаемости в 90-е годы, когда количество новорождённых снизилось на 50% по сравнению с предыдущими годами. Это привело к сокращению в 2010-е годы количества женщин детородного возраста, однако при этом рождаемость в России превышает показатели европейских стран.

Президент допустил, что в целях поддержания демографической ситуации в России может появиться поддержка для женщин, которые не имеют детей, чтобы стимулировать их к рождению первенца. Кроме этого, не исключено, что родителям ребёнка разрешат пользоваться средствами маткапитала напрямую.

Также Владимир Путин отметил, что необходимо решить проблему нехватки мест в младших группах детсадов.

Действующие меры по поддержанию демографической ситуации дают плоды: так, после введения выплат за третьего ребёнка в регионах со сложной демографической ситуацией рождаемость в них выросла на 37%.