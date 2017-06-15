Медиафасад Ельцин Центра в Екатеринбурге завоевал международную премию в номинации «Публичные инсталляции»

Ельцин Центр имеет все основания гордиться своим медиафасадом. Фото: Александр Исаков

Медиафасад Ельцин Центра завоевал международную премию Общества экспериментального графического дизайна. В 2017 году эта награда присуждалась по восьми номинациям. Ельцин Центр отмечен в номинации «Публичные инсталляции».

Как сообщает пресс-служба Ельцин Центра, премию Общества экспериментального графического дизайна вручают с 1998 года. Присуждая награду музею в Екатеринбурге, дизайнеры отметили огромный объём работы, проделанной в ходе создания медиафасада.

Напомним, автор видеоконтента — всемирно известный художник по свету Штефан Хофманн. Над решением технических вопросов при создании огромного экрана работали российские, немецкие, японские и китайские специалисты. Сегодня медиафасад Ельцин Центра способен на площади 2220 кв. м транслировать изображение со скоростью 25 кадров в секунду.