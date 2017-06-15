Областная газета
Культура 15 июня 2017, 16:12

Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг фильма "Матильда"

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Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017
15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».



Во время «Прямой линии» Президента России Владимира Путина слово предоставили народному артисту России Сергею Безрукову, который поднял довольно острую в сфере культуры тему - ситуацию вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя. 

Перед тем как задать вопрос, Сергей Безруков поблагодарил Владимира Путина за поддержку детских театров. Затем он попросил прокомментировать Президента России, что же происходит в последнее время в сфере искусства - речь шла об отношении депутата Государственной думы Натальи Поклонской к фильму "Матильда" и проверках, которые были проведены в отношении этой картины, а также о проверках в "Гоголь-центре". 

- У нас страна большая, сложная, много людей с разными взглядами, оценками. Кроме того, ранее было снято много фильмов о царской семье, - начал ответ Владимир Владимирович. - Много всего было, гораздо более жёстких, чем сделал Учитель. С Алексеем Учителем я знаком лично, очень уважаю его, как человека патриотически настроенного, он делает талантливые вещи. Мне бы не хотелось вступать в спор между ним и депутатом Государственной думы Натальей Поклонской. Вы говорили о запрете, никто не пытается этого сделать. У неё есть позиция, она пытается её защитить. Но никаких решений о запрете нет. 

И несмотря на то, что ведущие хотели перейти к другому вопросу, Алексей Учитель взял слово.

- Абсурд в том, что можно высказывать своё мнение только, если ты что-то увидел. Я встретил 12 числа Поклонскую, предложил ей посмотреть фильм, она отказалась. На проверки тратятся лишние государственные деньги - все делают одно и то же. Мне кажется, что подстрекательства к этому не должно быть, - обратился к президенту Учитель. 

На что Владимир Владимирович сдержанно сказал "Да". 

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Областная газета Свердловской области

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