Президент России подчеркнул важность Арктики для обороноспособности страны

Владимир Путин отметил важность Арктики для России. Фото: официальный сайт Кремля

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» отметил значимость Арктики для обороноспособности страны. «Там трассы проходят ракет наземного базирования США. Не дай бог, конечно. Но мы должны это знать. Мы должны контролировать», — отметил он.

По мнению главы государства, с течением времени роль Арктики будет только возрастать. Она важна не только с военной, но и с экономической точки зрения.

— Арктика — важнейший регион, который будет обеспечивать будущее России. К 2050 году примерно 30% всех углеводородов будет добываться именно там, — отметил Владимир Путин.