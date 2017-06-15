Посол Великобритании в России встретился с уральскими биологами в научном кафе Екатеринбурга

Профессор Джон Кендрик-Джонс из Кембриджа дискутирует с доктором биологических наук Сергеем Бершицким. Фото: Алексей Кунилов

Научное кафе (проще говоря, научная дискуссия британских и уральских учёных-биологов) работало сегодня в здании президиума УрО РАН. Встреча была посвящена так называемым миозиновым моторам (не путать с двигателями!) - белковым молекулам, обеспечивающим многообразие биологической подвижности в мышцах на клеточном уровне и, в конечном итоге, их роли в сокращательно-расслабляющих механизмах мышц.

Непонятно, да? Вот и посол Великобритании в России Лори Бристоу в своём приветственном слове к участникам дискуссии признался, что тоже в этом ничего не понимает, хотя учился в Кембридже, откуда и приехала учёная делегация. Но они биологи, а дипломат изучал английскую и ирландскую литературу и играл в музыкальном квартете. Но это не мешает ему понимать, насколько важны международные научные контакты.

Кембридж олицетворяет не только британскую науку, он более знаменит тем, что здесь идут глобальные исследования по самым разным дисциплинам. Научные кафе - только часть множества мероприятий в перекрёстный Год науки и образования России и Великобритании, который стартовал 27 января 2017 года в Москве.

Председатель УрО РАН Валерий Чарушин рассказал о том, как зародились и развивались уральские научные кафе. В апреле 2011 года, когда отмечалось 50-летие первого полёта человека в космос, по этому поводу в британском посольстве был организован приём, на него были приглашены многие российские учёные и космонавты. Во время разговоров британских и уральских учёных и возникла эта идея - собираться раз в год и проводить дискуссии по наиболее актуальным темам.

Первая такая дискуссия по проблемам тетрациклиновой химии прошла в Екатеринбурге в 2012 году. Второе кафе организовали в Перми в 2013 году и посвятили космическим магнитным полям. Следующее встреча вновь прошла в Екатеринбурге, и на ней обсуждались проблемы и достижения в органической химии. Кстати, в 2014 году в аптеках появился препарат триазаверин - несомненное достижение уральских химиков. На следующем кафе в Институте экономики УрО РАН обсуждались темы импортозамещения и реиндустриализации.

Сегодня взоры учёных были обращены к биологии. В самом деле, процессы, происходящие в мышцах, изучаются давно, но ещё достаточно много в этой проблематике белых пятен, что стало ясно из первого доклада доктора биологических наук Сергея Бершицкого из Института иммунологии и физиологии УрО РАН. Примечательно, что именно в Кембридже в начале прошлого века начали изучать процессы, происходящие в мышцах. А сейчас эта тема на фоне допинговых скандалов вдруг стала весьма актуальна.

Так что далеко не все исследования британских учёных кажутся бесполезными и даже смешными, как уверяют нас интернет-мемы.