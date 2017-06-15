К 2030 году на Среднем Урале приведут в норму почти треть плотин

На Урале будет проводится работа с гидротехническими сооружениями. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области многое сделают для защиты от наводнений. Такие цели озвучены в стратегии водной безопасности до 2030 года.

На сегодняшний день процент гидротехнических сооружений, приведённых в безопасное состояние, 26,7%. К 2030 году этот процент обещает вырасти до 30,3%. В этот показатель входят сооружения, которые являются собственностью муниципалитетов. При этом в стратегии также прописана работа с бесхозными сооружениями.

Кроме того, вопросами, вынесенными в работу, стало обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества, безопасное водоиспользование и возобновляемость водных ресурсов. Как сказано в документе, одной из главных целей стратегии является "обеспечение рационального природоиспользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей".