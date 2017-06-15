О чём свердловчане спросили президента на прямой линии? (ВИДЕООБРАЩЕНИЯ)

Мамы из Берёзовского попросили у президента новую поликлинику. Фото: скан видеообращения, zg66.ru

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

В эти минуты на федеральных телеканалах продолжается ежегодная «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Общение президента с телезрителями длится три часа. Пока в прямом эфире вопросов свердловчан не прозвучало, однако жители нескольких муниципалитетов свои обращения направили. Всего к настоящему моменту в колл-центр поступило более 2 млн вопросов, звонков и видеообращений.

Инвалид-колясочник Павел Поповиченко из Первоуральска написал президенту с просьбой помочь развить в его городе один из паралимпийских видов — бочче. Это спортивная игра с мячом, похожая на боулинг.

- Я сейчас очень хочу, чтобы в нашем городе появилась секция паралимпийского бочче для колясочников. Тем более что площадок и спортзалов у нас в городе предостаточно, чтобы тренироваться. Но опять столкнулся с проблемой отсутствия необходимого инвентаря, а именно набора мячей для тренировок. Смотрели на официальных паралимпийских сайтах данные наборы мячей, самые оптимальные цены от 32 до 35 тыс. руб. Самостоятельно инвалиду не приобрести мячи для бочче, - цитирует Павла pervo66.ru.

Павел Поповиченко. Фото с личной странички Павла в facebook.com

Пенсионерки из Карпинска записали видеообращение Владимиру Путину, где пожаловались, что им запрещают продавать урожай на улице у магазинов и попросили решить этот вопрос, пишет портал prososvu.ru. Как отметили женщины, если бы у них была достойная пенсия - «не стояли бы на жаре и под дождём».

Жители Североуральска попросили восстановить поезд Бокситы - Екатеринбург. О проблеме неоднократно писала «ОГ». После отмены железнодорожного сообщения в 2013 году добраться до Екатеринбурга можно только на личном автомобиле или автобусе.

Житель Серова Сергей Данилов записал обращение по поводу газификации частного сектора города. Несмотря на то, что необходимые подстанции и трубопроводы были установлены и смонтированы ещё три года назад, из-за юридических проволочек газ до 150 домов так и не дошёл.

Мамы из Берёзовского написали текстовое и видеообращение президенту с просьбой незамедлительного строительства детской поликлиники. Обращение поддержали более полутора тысяч горожан и жителей соседних посёлков, пишет газета «Золотая горка».

Население Берёзовского растет, а детская больница с 1977 года продолжает работать в пристрое жилой пятиэтажки полезной площадью всего 700 квадратных метров. При этом власти муниципалитета и региона неоднократно заявляли, что до 2020 года средства из федерального бюджета на строительство новых социальных объектов выделяться не будут.