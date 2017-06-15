Коляда-плейс пройдёт в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Фото: Павел Ворожцов

Николай Коляда рассказал о самых ярких событиях Коляда-плейс. В этом году уникальный театральный фестиваль в Екатеринбурге пройдёт с 20 по 30 июня.

В 2017 году на фестиваль приезжает почти 600 человек. Это театральные труппы и режиссёры из самых разных стран и городов России. Всего на фестиваль было подано около 100 заявок, но уральский режиссёр выбрал из них 37 лучших и готов представить их гостям.

"На фестивале будут спектакли на самый разный вкус. Это и современные постановки уральской драматургии, с инсталляциями и необычными декорациями, и классические спектакли, такие как "Преступление и наказание". Каждый сможет выбрать то, что ему близко", — сказал Коляда.

Программа фестиваля составлена по возрастам. Днём будут работать сцены Театра кукол и Детской филармонии. Они примут у себя детские спектакли 20, 24 и 25 июня. Среди них, по словам Николая Коляды, будут спектакли из Перми, Ульяновска и Чебоксар. Все они заслуживают внимания.

На вечер запланированы спектакли для взрослых. Здесь есть необычные постановки. Режиссёр отдельно упомянул татарский Альметьевский и Туймазинский театры, а также башкирский театр из Уфы. Эти труппы привезут спектакли на своих языках, но для желающих будет синхронный перевод в наушниках.

Перевод также понадобится актёрам из Европы. Впервые в Екатеринбург 28 июня приедет театр из Венгрии. На него осталось совсем мало билетов, но ещё есть возможность попасть в зал. Ожидаются театры из Сербии и Македонии. Они, хоть и бывали в Екатеринбурге, представляют большой интерес для уральских театралов. Важной целью в работе с европейскими гостями для режиссёра является имидж России.

"Это фестиваль-лаборатория. Каждое утро команда критиков со всей России будет обсуждать постановки, прошедшие накануне. Это крайне важный опыт для актёров, ведь на фестивале будут такие известные критики, как Ольга Галахова, Наталья Шаинян и Татьяна Филатова", - говорит Николай Коляда.

Уникальность фестиваля состоит в том, что он может проходить только в Екатеринбурге. Сегодня много театральных фестивалей, все они могут проводиться в совершенно разных городах. Но только Коляда-плейс неразрывно связан с именем уральского драматурга и уральской столицей.

"Я очень рад тому, что на мой фестиваль приезжает столько театров из маленьких городов. Понятно, что крупные театры могут себе позволить ездить по разным фестивалям, но для многих наших гостей это будет одной из немногих возможностей выехать, показать своё творчество. Я хочу проявить максимальное гостеприимство. Надеюсь, они уедут отсюда со словами "Какие приятные люди живут в Екатеринбурге!", - отметил Николай Коляда.