Областная газета
Политика 15 июня 2017, 17:32

Владимир Путин: «Я готов говорить со всеми, кто не использует трудности людей для политической раскрутки»

Владимир Путин, "Прямая линия"

Владимир Путин прокомментировал митинги оппозиции. Фото: официальный сайт Кремля

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Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017
15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».



Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней «Прямой линии» прокомментировал выступления оппозиции. Напомним, за последние месяцы в стране произошло несколько протестных акций.

— Я готов говорить со всеми, кто не использует трудности людей для политической раскрутки, — сказал глава государства.

Он поделился впечатлением, что лидеры оппозиции сегодня активно спекулируют на различных трудностях, с которыми россияне сталкиваются в повседневной жизни.

— Не спекулировать надо, а предлагать возможные варианты решения проблем, — подчеркнул Владимир Путин.

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Областная газета Свердловской области

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