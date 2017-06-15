Владимир Путин: «Я готов говорить со всеми, кто не использует трудности людей для политической раскрутки»

Владимир Путин прокомментировал митинги оппозиции. Фото: официальный сайт Кремля

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней «Прямой линии» прокомментировал выступления оппозиции. Напомним, за последние месяцы в стране произошло несколько протестных акций.

— Я готов говорить со всеми, кто не использует трудности людей для политической раскрутки, — сказал глава государства.

Он поделился впечатлением, что лидеры оппозиции сегодня активно спекулируют на различных трудностях, с которыми россияне сталкиваются в повседневной жизни.

— Не спекулировать надо, а предлагать возможные варианты решения проблем, — подчеркнул Владимир Путин.