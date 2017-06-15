Областная газета
Общество 15 июня 2017, 17:41

В Кольцово самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии"

Состояние полосы полностью соответствовало нормам. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в аэропорту Кольцово самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Самолёт № 261 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Происшествие случилось около 14:30 и стало причиной двухчасовой задержки рейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, состояние взлётно-посадочной полосы полностью соответствовало нормам лётной годности.

Пассажиров доставили до здания аэропорта, а самолёт отбуксировали на место стоянки. Рейсы, которые должны были приземлиться в Кольцово в период закрытия аэропорта, были направлены на запасные аэродромы в ближайшие города. К настоящему времени работа аэропорта была полностью восстановлена. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (15 июня)

Примерно так выглядели мотоциклетки, на которых соревновались первые мотогонщики. Устройство напоминало велосипед с прикрученным к нему двигателем. Фото: yesterdays.nl
Этот день в истории Свердловской области - 15 июня

Вечер одноактных балетов

Вечер одноактных балетов