В Кольцово самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Состояние полосы полностью соответствовало нормам. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в аэропорту Кольцово самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Самолёт № 261 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Происшествие случилось около 14:30 и стало причиной двухчасовой задержки рейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, состояние взлётно-посадочной полосы полностью соответствовало нормам лётной годности.

Пассажиров доставили до здания аэропорта, а самолёт отбуксировали на место стоянки. Рейсы, которые должны были приземлиться в Кольцово в период закрытия аэропорта, были направлены на запасные аэродромы в ближайшие города. К настоящему времени работа аэропорта была полностью восстановлена.