Ректора УрФУ Виктора Кокшарова наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров удостоен госнаграды. Фото: Алексей Кунилов

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили в пресс-службе вуза.

В указе Президента РФ говорится, что ректор университета получил высокую госнаграду за заслуги в развитии науки, образования, подготовке специалистов и за добросовестную работу в течение многих лет. В вузе отметили, что награда Виктора Кокшарова - это государственное признание заслуг ректора, его команды и всего университета в целом.

В числе первых ректора УрФУ поздравил с наградой депутат Госдумы РФ Александр Петров, отметивший заслуги Виктора Кокшарова в развитии Среднего Урала.

Виктор Кокшаров закончил УрГУ им. А.М. Горького. На посту ректора УрФУ работает с апреля 2010 года, до этого трудился на посту председателя правительства Свердловской области.