Областная газета
Общество 15 июня 2017, 18:16

Ректора УрФУ Виктора Кокшарова наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

виктор кокшаров получил орден, путин наградил ректора урфу, ректор урфу получил медаль за заслуги перед отечеством

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров удостоен госнаграды. Фото: Алексей Кунилов

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили в пресс-службе вуза.

В указе Президента РФ говорится, что ректор университета получил высокую госнаграду за заслуги в развитии науки, образования, подготовке специалистов и за добросовестную работу в течение многих лет. В вузе отметили, что награда Виктора Кокшарова - это государственное признание заслуг ректора, его команды и всего университета в целом.

В числе первых ректора УрФУ поздравил с наградой депутат Госдумы РФ Александр Петров, отметивший заслуги Виктора Кокшарова в развитии Среднего Урала.

Виктор Кокшаров закончил УрГУ им. А.М. Горького. На посту ректора УрФУ работает с апреля 2010 года, до этого трудился на посту председателя правительства Свердловской области.

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