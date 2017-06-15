Областная газета
Экономика 15 июня 2017, 19:11

Игорь Холманских принял участие в открытии IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине

Сегодня в Харбине состоялось открытие IV Российско-Китайского ЭКСПО. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских принял участие в торжественной церемонии.

Городами для проведения ЭКСПО определены Харбин и Екатеринбург. Ежегодно участие в ЭКСПО принимают многие регионы Уральского федерального округа, а в этом году Челябинская область стала ещё и регионом-партнёром.

Как подчеркнул подпред, российские регионы открыты к совместной работе и реализации взаимовыгодных проектов с китайскими провинциями. Идёт поиск новых путей взаимодействия.

На площадке ЭКСПО развито три основных темы сотрудничества: агросектор, малый и средний бизнес. Сегодня это мероприятие является одной из самых влиятельных и перспективных площадок для укрепления российско-китайских торгово-промышленных отношений и развития делового партнёрства.

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Областная газета Свердловской области

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