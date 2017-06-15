Перекрытия начнутся в июле и закончатся только в конце октября. Фото: Александр Зайцев

Переулок Пестеревский и улицу Мусоргского в Екатеринбурге на время перекроют. Перекрытия начнутся в июле и закончатся только в конце октября.

Переулок Пестеревский перекроют с 5 по 12 июля. Как сообщает мэрия, это связано с работами по улично-дорожной сети около Центрального стадиона. Для транспорта будет организован объезд участка по Ленина.

Также из-за работ по устройству сетей будет перекрыта улица Мусоргского. По словам мэрии, перекрытие пройдёт в пять этапов: с 26 июня по 20 июля перекроют участок от переулка Дизельного до переулка Балакирева, с 21 июля по 14 августа - от Балакирева до улицы Ляпустина, с 14 августа по 5 сентября от улицы Ляпустина до переулка Кашинского, с 6 сентября по 1 октября от переулка Кашинского до улицы Полдневой. Последним станет перекрытие участка от улицы Полдневой до переулка Северского, оно продлится целый месяц, с 1 по 30 октября.