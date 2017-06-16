Свердловчан ждут тёплые и дождливые выходные. Фото: Алексей Кунилов

В предстоящие выходные, 17 и 18 июня синоптики обещают переменную облачность, дождь, местами сильный, грозу и град в Свердловской области. Днём воздух будет прогреваться до +21...+26, сообщает Уральский гидрометцентр.

- В выходные дни, 17-18 июня, Свердловскую область накроет циклон, который принесёт дожди и понижение температуры: в воскресенье 18 июня и в начале следующей недели станет прохладнее, - отметила главный синоптики Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Сегодня, 16 июня, днём потеплеет до +25...+30, на севере до +20. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдёт кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15- 18 м/с.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до +12...+17. Днём 17 июня синоптики прогнозируют до +21...+26. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с.

В ночь с субботы на воскресенье похолодает до +10...+15. Днём 18 июня столбик термометра повысится до +20...+25. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с,при грозе порывы 15-18 м/с.