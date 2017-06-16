Победитель ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин проведёт зарядку для екатеринбуржцев. Фото: Александр Зайцев

Победитель ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин проведёт зарядку для екатеринбуржцев 20 июня в 10:00 перед библиотекой № 17 (пр. Ленина, 70). Акция "Зарядка с чемпионом" даст старт городскому "Марафону здоровья", сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Тренировка пройдёт под открытым небом, участие смогут принять все желающие.

- В акции "Марафон здоровья" участие примут девять библиотек Екатеринбурга. В библиотеке № 28 им. А. М. Горького (ул. Ильича, 20) будет организована интерактивная программа "Кувырком, бегом, вприпрыжку", в библиотеке № 13 им. Н. В. Гоголя (ул. Седова, 30) состоится физкультурная разминка "Физкульт-Ура!", в библиотеке № 3 (ул. Шмидта, 78) пройдёт зарядка "Олимпийская викторина", а в библиотеке № 35 (ул. Кировоградская, 9) - интерактивный марафон "Веселые старты", - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Добавим, "Марафон здоровья" в этом году прохдоит по инициативе Муниципального объединения библиотек при поддержке Управления культуры администрации города.