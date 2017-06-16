Областная газета
Общество 16 июня 2017, 09:03

Законопроект об увеличении штрафа за отказ пропустить пешехода одобрен в первом чтении

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Законопроект об увеличении штрафа за отказ пропустить пешехода одобрен в первом чтении. Фото: Алексей Кунилов

Внесённый Правительством РФ законопроект об увеличении штрафа на тысячу рублей за непредоставление водителем преимущества пешеходам одобрен в первом чтении. "За" проголосовали 323 депутата, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

За отказ пропустить пешехода предполагается усилить административную ответственность водителей: увеличить штраф с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

- В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей. В результате ДТП с участием пешеходов на переходах в 2016 году погибли 802 человека, ранены 14 тыс. человек. Мы считаем, что ситуация требует особого внимания. Усиление штрафных санкций станет дополнительной профилактической мерой и будет способствовать стабилизации обстановки на дорогах, - отметил выступивший с докладом на пленарном заседании Госдумы замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

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