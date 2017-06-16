В конце июня в Екатеринбург приедет праправнук императора Александра III Павел Куликовский. Его визит приурочен к грядущему 100-летию со дня расстрела царской семьи, а также связан с необходимостью исправить исторические ошибки, сообщил "ОГ" представитель общества "Мемориал Романовых в Екатеринбурге" Илья Коровин.

- Нам необходимо исправить некоторые исторические ошибки. Речь идёт о неправильном указании места высадки семьи Романовых в Екатеринбурге из поезда 30 апреля 1918 года, а также о контурах расстрельной комнаты дома Ипатьева. В ходе визита Павла Куликовского в Екатеринбург будет решаться судьба мемориала Романовых в связи с возобновившимися дискуссиями о гибели последнего российского императора Николая II, - рассказал Илья Коровин.

Отметим, по итогам встречи с праправнуком Александра III в конце месяца в Екатеринбурге состоится пресс-конференция для всех заинтересованных. Дата и место её проведения станут известны позже.

Добавим, праправнук императора Александра III и правнук Великой княгини Ольги Александровны Павел Куликовский-Романов является почётным членом ассоциации "Объединение Дома Романовых".