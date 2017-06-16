Областная газета
Общество 16 июня 2017, 10:07

Учёные УрФУ и УрО РАН создали уникальный электрогенератор

Ученые УрФУ и УрО РАН разработали уникальную технологию

Ученые УрФУ совместно с коллегами из УрО РАН разработали инновационную технологию. Фото: Алексей Кунилов

Учёные УрФУ совместно с сотрудниками Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН разработали технологию преобразования химической энергии в электрическую, сообщили в пресс-службе вуза.

Уральские учёные создали электрогенератор, который не имеет аналогов в стране. Уникальная установка имеет коэффициент полезного действия более 90 процентов с учётом тепловой и электрической энергии, а также отличается высокой экологичностью.

По словам профессора УрФУ и научного руководителя Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Юрия Зайкова, учёные со всего мира давно ищут способ эффективного прямого преобразования химической энергии в электрическую.

- Сегодня мы имеем установку мощностью 1,5 кВт, которая уже была протестирована на площадке "УралТрансГаз-Екатеринбург", — говорит Юрий Зайков. — Были проведены научные исследования в области материаловедения, изучения электродных процессов и отработки опытных устройств, которые позволили выйти на сегодняшний уровень и уже в 2018 году начать производство новых генераторов. В перспективе планируется разработка таких генераторов с мощностью до 5 кВт.

Использовать генераторы можно в составе станций защиты газопроводов, обеспечении электроэнергией посёлков и удалённых объектов. Кроме этого, генераторы можно использовать как резервные источники энергии, а также в работе компаний мобильной связи.

В 2018 году технологию доработают до запуска полной цепочки производства и изготовят несколько таких установок. В будущем ежегодно на Урале будут производить несколько сотен уникальных генераторов.

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Областная газета Свердловской области

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