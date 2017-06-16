В Первоуральске мошенница присвоила 26 миллионов рублей

В суде рассмотрено дело о мошеннице. Фото: Александр Исаков

Первоуральский городской суд отправил в исправительную колонию общего режима на 3,5 года мошенницу, присвоившую 26 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Наталья Терещенко признана виновной в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое организованной группой в крупном размере"), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления"). Приговор суда в законную силу не вступил.

- Установлено, что в период с конца 2009 года по апрель 2014 года Наталья Терещенко находила граждан с тяжёлым материальным положением и уговаривала их оформить в банках кредит. При этом полученные средства передавались мошеннице, а граждане получали вознаграждение. Впоследствии женщина не выполнила свои обязательства по погашению кредитов перед банками, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мошенница причинила своими действиями ущерб 10 кредитным учреждениям на сумму свыше 26 млн руб.

Добавим, подельников Натальи Терещенко Первоуральский городской суд признал также виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил им соответствующее наказание.