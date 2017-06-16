В Екатеринбурге спровоцировавшего погоню мотоциклиста арестовали на 10 суток. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге мотоциклиста, который спровоцировал погоню, осудили на 10 суток административного ареста. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Суд вынес решение по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию об остановке сотрудника полиции.

- Установлено, что вечером 14 июня водитель мотоцикла Suzuki проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке, чем спровоцировал погоню. Когда 42-летний мотоциклист был остановлен, выяснилось, что у него нет водительских прав категории «А», ТС не зарегистрировано должным образом в органах ГИБДД, отсутствует полис ОСАГО. При проведении процедуры освидетельствования алкотестер показал 0,082 промилле. Мотоцикл эвакуирован на специализированную стоянку, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.