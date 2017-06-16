В России разрешили присуждать учёные степени по теологии

В России вступил в силу приказ Минобрнауки, разрешающий присуждать учёные степени в теологии: кандидата и доктора теологии, сообщает "Интерфакс".

Научная специальность "теология" появилась в российских вузах в 2015 году, но теологи не могли получить учёные степени по своему профилю - вместо них присуждались степени по истории, философии, филологии, социологии, культурологии и педагогике.

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ еще в марте 2017 года рекомендовал продолжать формировать научную отрасль "Теология" и дать специалистам возможность получать ученые степени кандидата теологии и доктора теологии. В конце мая Минобрнауки разработало поправки в номенклатуру научных специальностей, и 14 июня 2017 года Минюст окончательно подписал соответствующий приказ.

По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, в России также увеличится количество бюджетных мест для обучения по направлению "Теология".