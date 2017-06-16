Врачи: у найденного в лесу возле Рефтинского четырёхлетнего Димы нет пневмонии

Состояние Димы остается тяжёлым. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Состояние Димы Пескова остаётся тяжёлым, однако врачи исключили пневмонию, сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

Здоровье четырёхлетнего мальчика, найденного после четырёх суток скитаний в лесу, остается тяжёлым, однако врачи наблюдают умеренную положительную динамику. Мальчик стал самостоятельно питаться, кроме этого, во время обследования у ребенка исключили пневмонию, которую подозревали изначально.

Как ранее сообщала "ОГ", Диму нашёл волонтёр поискового отряда утром 14 июня. Мальчик лежал на земле в лесу в нескольких километрах от места исчезновения - берега Рефтинского водохранилища, где Дима отдыхал вместе с родителями. Ребёнка сильно искусали комары и клещи, мальчик был истощён и обезвожен.

Сейчас врачи ожидают результатов исследования клещей, которых сняли с Димы, сообщил "ОГ" Константин Шестаков.

В масштабной поисковой операции участвовали более 500 человек: спасатели, полицейские, волонтёры, казаки, кинологи, водолазы. С воздуха территорию обследовал квадрокоптер, который обнаружил в зоне поисков медведя.