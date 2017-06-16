Дмитрий Медведев поручил проработать переезд четырёх министерств в "Москва-Сити"

Дмитрий Медведев одобрил идею переезда четырёх министерств. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Дмитрий Медведев поручил проработать переезд Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторга и Минстроя из 16 зданий в центре столицы в "Москва-Сити". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо глав четырёх министерств премьер-министру.

Переезд в современное здание может состояться во второй половине 2018 года. Проработать идею поручено первому зампреду правительства Игорю Шувалову, министру экономики Максиму Орешкину и главе министерства финансов Антону Силуанову. Куратором проекта предлагается назначить Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

"Такой проект действительно есть. Детали прорабатываются", - подтвердила "Коммерсанту" пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

Добавим, министры обосновывают просьбу о переезде организационными задачами и желанием снизить расходы на постоянный ремонт зданий. При переезде также уменьшится площадь, используемая для работы министерств, до 70 тыс. кв. м (более чем в четыре раза).