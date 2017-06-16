Эдуард Россель стал единственным медалистом имени Черепановых 2017 года. Фото: Алексей Кунилов

Члена Совета Федерации Эдуарда Росселя наградят медалью имени Черепановых 2017 года. Совет фонда Черепановых объявил список лауреатов премии и медалистов этого года.

Единственным медалистом имени Черепановых 2017 года стал Эдуард Россель. Он будет награждён за многолетнюю поддержку Фонда имени Черепановых, содействие инженерной деятельности и повышению престижа инженерной профессии.

Напомним, что Эдуард Россель закончил Свердловский горный институт по специальности "Строительство горных предприятий" и начинал свою карьеру как горный шахтостроитель в таких предприятиях, как "Ухтастрой", "Тагилстрой" и "Тагилтяжстрой".

В этом году комиссия фонда также выбрала 16 лучших инженеров и конструкторов. Среди них 12 индивидуальных лауреатов и творческий коллектив из АО "Научно-производственный центр "Промэлектроника". Все они стали лауреатами премии имени Черепановых 2017 года.

Полный список лауреатов премии и медалистов будет опубликован в одном из ближайших номеров "ОГ".