Областная газета
Политика 16 июня 2017, 12:31

Правительство Японии разрешило императору отречься от престола

Сегодня, 16 июня, правительство Японии ввело в действие ранее принятый парламентом закон, который впервые за последние 200 лет разрешает императору отречься от престола. Документ действует три года и рассчитан только на ныне действующего монарха, сообщает ТАСС

День отречения 83-летнего императора Акихито определится путём консультаций и будет оформлен в виде правительственного указа. Затем на престол взойдёт его 57-летний сын, наследный принц Нарухито.

Добавим, после отречения Акихито будет по-прежнему именоваться "Ваше величество", он сохранит своё материальное содержание и переедет в другой дворец. При этом он полностью передаст сыну свои конституционные функции в качестве символа государства и единства народа.

Напомним, в августе прошлого года Акихито обратился к народу, выразив желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом, хотя по действующему законодательству император должен выполнять свои церемониальные обязанности до конца жизни. Обращение монарха было встречено в Японии с большой симпатией. В результате закон об отречении был принят парламентом 9 июня 2017 года в качестве исключения. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (16 июня)

Фото: bookz.ru
Этот день в истории Свердловской области - 16 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская

«Реальный театр»

«Реальный театр»