Предприятия малого и среднего бизнеса Среднего Урала получили господдержку на 127,2 миллиона рублей

Свердловские предприниматели всегда с интересом изучают возможности получения господдержки. Фото: областной департамент информполитики

За январь-май 2017 года Свердловской областной фонд поддержки предпринимательства выдал малому и среднему бизнесу нашего региона микрозаймы на общую сумму 127,2 млн рублей. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Такой формой господдержки смогли воспользоваться 84 предприятия. Эта цифра на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Напомним, программа оказания государственной поддержки в виде микрозаймов действует на Среднем Урале с 2014 года. В целом за последние три года выдано 503 микрозайма на общую сумму 554,4 млн руб. Размер таких кредитов варьируется от 100 тыс. руб. до 3 млн руб. Процентная ставка равна 10% годовых. Максимальный срок предоставления микрозайма — три года.