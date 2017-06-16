Областная газета
Экономика 16 июня 2017, 12:56

Предприятия малого и среднего бизнеса Среднего Урала получили господдержку на 127,2 миллиона рублей

Свердловская область, поддержка малого и среднего бизнеса

Свердловские предприниматели всегда с интересом изучают возможности получения господдержки. Фото: областной департамент информполитики

За январь-май 2017 года Свердловской областной фонд поддержки предпринимательства выдал малому и среднему бизнесу нашего региона микрозаймы на общую сумму 127,2 млн рублей. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Такой формой господдержки смогли воспользоваться 84 предприятия. Эта цифра на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Напомним, программа оказания государственной поддержки в виде микрозаймов действует на Среднем Урале с 2014 года. В целом за последние три года выдано 503 микрозайма на общую сумму 554,4 млн руб. Размер таких кредитов варьируется от 100 тыс. руб. до 3 млн руб. Процентная ставка равна 10% годовых. Максимальный срок предоставления микрозайма — три года.

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Областная газета Свердловской области

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