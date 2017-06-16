Областная газета
Экономика 16 июня 2017, 13:08

Правительство РФ чётко определило процедуру проверки предпринимателей

Кафе

Теперь санитарные проверки будут проводиться по чёткому плану. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ утвердило использование проверочных листов для защиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Их начнут использовать уже с 1 октября 2017 года.

Планируется, что такое решение обеспечит защиту юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре. Как сказано в постановлении, теперь при проведении плановых проверок работники Роспотребнадзора и ФМБА России будут использовать проверочные листы. Они будут включать в себя вопросы по требованиям, соблюдение которых важно, чтобы не допустить возникновения угрозы причинения ущерба жизни и здоровью людей. При этом предмет плановой проверки будет ограничен.

Роспотребнадзор и ФМБА России скоро определят характеристики объектов и категорий риска отдельных видов деятельности, при работе с которыми будут использоваться проверочные листы.

С 1 октября 2017 года это коснётся отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а с 1 октября 2018 года - всех.

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