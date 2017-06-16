В Екатеринбурге студенты сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia

Благодаря экзамену студенты могут получить оценку экспертов высочайшего уровня. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia по направлению "Инженерный дизайн". Студенты демонстрируют свои знания и умения в Межрегиональном центре компетенций на площадке технопарка "Университетский", сообщили в областном департаменте информполитики.

Экзаменаторы проверяют навыки и знания студентов и выпускников, позволяющие работать по профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Участники экзамена работают 15-16 июня. Благодаря такой аттестации свердловские студенты могут получить оценку своих умений от экспертов самого высокого уровня.

Формат демонстрационного экзамена студентов - это модель независимой оценки кадров, которые готовят профессиональные образовательные организации. Выпускники благодаря такому экзамену получают возможность расширить свое портфолио и показать профессиональные навыки. Экзамен интересен и для предприятий-работодателей, которые могут приглашать новых сотрудников, прошедших проверку.

В Свердловской области в экзамене по стандартам WorldSkills Russia участвуют Уральский политехнический колледж, Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, Екатеринбургский экономико-технологический колледж.

Свердловская область - активный участник движения WorldSkills Russia. Среди последних побед региона - золото в компетенции "Электроника", которое завоевал Максим Кадников. Максим выступал в составе российской сборной на международном чемпионате China International Skills Competition 2017.

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил в Екатеринбурге трижды. На минувшем Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о проведении чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Свердловской области.