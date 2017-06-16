В День молодёжи в Екатеринбурге перекроют часть центральных улиц. Фото: Александр Исаков

В День молодёжи, 24 июня, в Екатеринбурге ограничат движение по центральным улицам, а также запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.

Согласно документу, 24 июня движение будет закрыто для автотранспорта с 10:05 до 14:00 по проспекту Ленина (от ул. Пушкина до Московской), по улице 8 Марта (от ул. Бориса Ельцина до пр. Ленина), движение сохранится на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти. С 10:05 до 14:25 ограничения вводятся по улице Бориса Ельцина (от ул. Челюскинцев до 8 Марта).

В праздник также будет запрещено продавать алкоголь в центре Екатеринбурга с 10:00 до 22:00. Это коснётся магазинов, расположенных в границах улиц Ленина – Пушкина – Малышева – 8 Марта, Сапёров – Большакова, Царской – Дзержинского – Пролетарской – Первомайской, а также в ЦПКиО.