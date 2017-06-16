В Свердловской области появятся профклассы по экологии

В Свердловской области откроются профклассы и кружки для желающих изучать экологию, сообщили в областном департаменте информполитики.

Областной департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира подготовил рекомендации по обучению и экологическому воспитанию молодёжи. Профильные классы и кружки появятся в учреждениях дополнительного образования, заниматься в них смогут дети и подростки от 10 до 16 лет.

Преподаватели будут проводить теоретические занятия: лекции о природе, животном мире, по обучению поведению в лесу, о бережном отношении к окружающему миру. Будут и практические уроки: ученики вместе с преподавателями будут выходить в лес и изучать ориентирование на местности, уральскую природу и среду обитания животных. Первый кружок по экологии появится в Ревдинском районе уже в сентябре 2017 года.

Напомним, 2017-й год в России объявлен Годом экологии.