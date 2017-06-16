Евгений Куйвашев лидирует в онлайн-голосовании свердловчан

Евгений Куйвашев лидирует по результатам голосования в Интернете. Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев лидирует по итогам онлайн-голосования на портале gubernator66.com. К сегодняшнему дню в его пользу отдали свои голоса 18,75% посетителей сайта.

Медиарейтинг Евгения Куйвашева составляет 49,39%, а экспертный рейтинг — 22,09%.

Его ближайшим конкурентом оказался Алексей Парфёнов: онлайн-голосование — 18,49%. Однако у него очень низкий медиарейтинг — всего 1,93%, а экспертный рейтинг не дотянул даже до одного процента (0,82%).

Проект «Выборы губернатора Свердловской области 2017: новости и рейтинги кандидатов» на портале gubernator66.com организован коммуникативным агентством «Magic.ing». Онлайн-рейтинг кандидатов составляется путём простого голосования посетителей сайта. Медиарейтинг считается автоматически по числу упоминаний кандидата в СМИ. Экспертный рейтинг формируется по результатам опроса 11 политологов.