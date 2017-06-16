"ОГ" стала информационным партнёром образовательной части фестиваля "Ural Music Night": программа мероприятий

Образовательная программа начнётся 19 июня и продлится 4 дня. Фото: Александр Исаков

"Областная газета" стала информационным партнёром образовательной части фестиваля "Ural Music Night". Программа начнётся 19 июня и продлится 4 дня.

В этом году основной темой программы станет креативная экономика в городских пространствах. Образовательные мероприятия пройдут в Ельцин Центре, в 102-й аудитории. Вход свободный.

- 19 июня в 19:00 пройдёт круглый стол: "Заводы стоят, одни музыканты и фотографы": креативная экономика Екатеринбурга. Здесь обсудят специфику работы арт-директора в разных креативных сферах, а также креативную сферу Екатеринбурга. Среди спикеров такие гости, как Александр Гагарин, музыкант группы "Сансара" и концертный директор "Мумий Тролль Music Bar" в Москве, Иван Жбанов, управляющий лейблом "UP!UP!UP! music", и Никита Харисов, креативный директор компании "Атомстройкомплекс".

- 20 июня в 20:00 состоится творческая встреча с Вадимом Самойловым. Экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов проведёт мастер-класс на тему продюсирования молодых групп и ответит на вопросы гостей лекции.

- 21 июня в 19:00 можно посетить стендап-лекцию "Рок-звезда в рекламе". Дизайн-директор рекламного агентства "Восход" Владислав Деревянных расскажет о дизайне для музыки, музыке для дизайна, звуках в айдентике, музыке в рекламе, войсовере, джинглах, "треквертайзинге" и всём, что мы не можем увидеть, но можем услышать.

- 22 июня в 19:00 пройдёт лекция "Глобальная музыка – из YouTube в Нью-Йорке". Лекцию проведёт Митя Бурмистров – мультиинструменталист и автор проекта "MITYA". Он будет говорить о том, как создаёт и записывает музыку, углубится в историю с вирусными роликами битбоксинга и ответит на вопросы присутствующих.

- 22 июня в 20:00 будет завершающая лекция "Креативная экономика. Роль музыки в развитии городов: Мангейм и Екатеринбург". Выпускники Поп-академии Мангейма, группа "SUiT", расскажут о перспективах обучения в музыкальной академии, опыте изменения пространства города с помощью создания новых институций и роли креативного кластера в немецкой экономике.

Группа "SUiT" также примет участие в основной программе фестиваля "Ural Music Night" 23 июня на площадке Ельцин Центра.