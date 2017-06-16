Антон Шипулин, Олеся Красномовец, Дмитрий Форшев и Иван Алыпов открыли площадку для воркаута в студенческом городке УрФУ

Во дворе общежития УрФУ на улице Большакова открыли площадку для воркаута. Фото: пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге во дворе студенческого общежития УрФУ открыли площадку для занятий по воркауту. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Благотворительный фонд Общества Малышева-73 "Добрые дела" и Благотворительный фонд по поддержке спорта в Свердловской области Антона Шипулина открыли площадку, на которой студенты смогут заниматься воркаутом - упражняться в подтягивании и отжимании. На церемонии открытия присутствовали сам Антон Шипулин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, учредитель фонда "Добрые дела" Игорь Заводовский, легкоатлеты Олеся Красномовец и Дмитрий Форшев и бронзовый призёр Олимпийских игр-2006 по лыжным гонкам Иван Алыпов.

Присутствовали на открытии и молодые люди, которым спортсмены показали несколько упражнений: Олеся Красномовец продемонстрировала, как правильно подтягиваться, Антон Шипулин - как упражняться на брусьях, Дмитрий Форшев показал, как работать со снарядами. Заниматься на новой площадке смогут не только студенты, но и жители близлежащих улиц.

В Екатеринбурге действует программа "Территория спортивных побед", в рамках которой во дворах и парках устанавливают спортивные площадки. Так, до конца 2017 года в городе появится ещё несколько спортивных зон.