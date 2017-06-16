Вход на площадки фестиваля свободный. Фото: Павел Ворожцов

"Дни музыки" пройдут в Академическом районе Екатеринбурга в июне. Вход на все площадки свободный.

"Дни музыки" приурочены к городскому фестивалю "Ural Music Night". С 19 по 22 июня в разных местах района состоится 4 концерта. В них примут участие инструменталисты и акапельные коллективы. Программа включает в себя фортепианные вечера популярной классической музыки, а также современные вещи в исполнении вокалистов.

"Жители Академического давно просили нас организовать для них отдельный музыкальный фестиваль, потому что на "Ural Music Night" им очень далеко ехать. Поэтому для них это долгожданное событие", - рассказала "ОГ" пресс-атташе "Ural Music Night", Ольга Райтер.

Дни и места встреч в Академическом:

- 19 июня, 19:00 Символ студенческих стройотрядов (ул. Краснолесья, 153)

- 20 июня, 19:00 Скульптура «Вера. Надежда. Любовь» (ул. Краснолесья, 111)

- 21 июня, 19:00 Площадь между детскими садами № 23 и № 35 (ул. Краснолесья, 115)

- 22 июня, 19:00 ул. Павла Шаманова д. 16 и д. 22