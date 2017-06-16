Около 200 школьников примут участие в "Уральских проектных сменах на Таватуе"

Детям предстоит интересное лето в "Таватуе". Фото: Александр Зайцев

В УрФУ завершился отбор учеников 8-11-х классов, которые примут участие в "Уральских проектных сменах на Таватуе". Конкурс прошли около 200 школьников со всей России, сообщили в пресс-службе вуза.

Отбором школьников занималась экспертная комиссия, члены которой оценивали конкурсные задания ребят. Всего в конкурсе участвовали более 370 учеников из Свердловской, Челябинской, Курганской, Пермской, Тюменской, Оренбургской, Томской областей, Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

"Уральские проектные смены на Таватуе" - проект, направленный на поддержку талантливых школьников, которые интересуются техническим творчеством и исследовательской деятельностью по направлениям "Конструирование технических систем и объектов", "Информационные технологии", "Современные нанотехнологии", "Медицина будущего", "Нейронет и нейротехнологии", "Интеллектуальные энергетические системы", "Земля. Космос. Навигация".

В сменах по этим направлениям примут участие около 200 школьников, прошедших отбор. Первая смена стартует 24 июня и продлится до 14 июля. Открытие пройдёт в летнем оздоровительном лагере "Таватуй". Открытие следующей смены запланировано на 9 августа.