Банк России принял решение, важное для экономики страны. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Банк России понизил ключевую ставку до 9% годовых. Такое решение принято на заседании Совета директоров Банка России и начнёт действовать с 19 июня 2017 года.

Напомним, с мая 2017 года ключевая ставка составляла 9,25% (такое решение было принято 28 апреля 2017 года).

Как сообщает пресс-служба Банка России, сегодняшнее решение о снижении этого важнейшего экономического показателя принято в связи с небольшим уровнем инфляции в стране.

«Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики», — говорится в сообщении ЦБ.