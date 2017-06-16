Синоптики объявили экстренное предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области 17-19 июня ожидаются сильные дожди и грозы. Фото: Александр Зайцев.

Синоптики объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Свердловской области. Сильные дожди и грозы ожидаются на территории региона 17-19 июня, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В отдельных районах области с 17 по 19 июня возможны ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер силой до 25 метров в секунду. Подразделения областного управления МЧС приведены в состояние повышенной готовности: из-за непогоды повышается опасность пожаров, аварий на энергообъектах, увеличения уровня воды в реках, а также подтопления низин.

В управлении МЧС напоминают, что свердловчане должны следить за прогнозом метеорологов и соблюдать правила безопасности в период непогоды: по возможности оставаться дома, не работать на открытом воздухе и высоте, не искать укрытий под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями, быть осторожными с огнём, не пользоваться электроприборами во время грозы, не парковать машины возле деревьев и рекламных щитов и соблюдать правила дорожного движения.