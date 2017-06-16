Областная газета
Экономика 16 июня 2017, 17:21

Региональный парламент второй раз внесёт поправки в областной бюджет 2017 года

бюджет Свердловской области, доходы, расходы

Депутаты намерены второй раз изменить параметры областного бюджета 2017 года. Фото: Алексей Кунилов

27 июня Законодательное собрание Свердловской области второй раз пересмотрит региональный закон об областном бюджете. Такое решение принято на заседании Совета Заксобрания, которое провела председатель областного парламента Людмила Бабушкина.

Как сообщает пресс-служба ЗССО, речь идёт об увеличении прогноза по доходам областного бюджета на 8,89 млрд руб.

— На эту сумму мы будем увеличивать и расходы. Это позволит решить вопросы, которые ранее откладывали в расчёте на получение дополнительных доходов, — прокомментировала Людмила Бабушкина.

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