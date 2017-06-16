Региональный парламент второй раз внесёт поправки в областной бюджет 2017 года

27 июня Законодательное собрание Свердловской области второй раз пересмотрит региональный закон об областном бюджете. Такое решение принято на заседании Совета Заксобрания, которое провела председатель областного парламента Людмила Бабушкина.
Как сообщает пресс-служба ЗССО, речь идёт об увеличении прогноза по доходам областного бюджета на 8,89 млрд руб.
— На эту сумму мы будем увеличивать и расходы. Это позволит решить вопросы, которые ранее откладывали в расчёте на получение дополнительных доходов, — прокомментировала Людмила Бабушкина.