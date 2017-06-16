На Среднем Урале теперь станет легче найти переименованное госучреждение

Срок хранения документов составит 5 лет. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области теперь станет легче найти переименованное государственное учреждение. Соответствующий документ внесли в перечень документов, обязательных для хранения в электронном виде.

В новом перечне документов отдельным пунктом стоит переписка о реорганизации и переименовании государственного органа. Срок хранения таких документов 5 лет. Новые пункты внесены в перечень, чтобы облегчить взаимодействие ведомств. Это позволит ускорить предоставление госуслуг гражданам.

Кроме этого, в перечень внесены такие пункты, как переписка о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан, переписка о разработке и об изменении финансовых бюджетов госоргана и информация об открытии, закрытии и состоянии расчётных и бюджетных счетов.