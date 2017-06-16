В 2017 году золотые медали получат более 1700 свердловских школьников

Награждение отличников учебы пройдет 23 июня в ДИВСе. Фото: пресс-служба Дворца молодёжи

В Свердловской области 1708 школьников закончили учёбу с золотой медалью. Награждение ребят пройдёт 23 июня в Екатеринбурге на главной спортивной арене Дворца игровых видов спорта, сообщили в пресс-службе Дворца молодёжи.

В ДИВСе состоится Областная торжественная церемония чествования выпускников свердловских школ, окончивших учёбу в 2017 году с отличием. Темой мероприятия в этом году станет время, о ценности которого упомянул в обращении к медалистам Президент России Владимир Путин.

Что касается Екатеринбурга, то здесь школу с золотой медалью окончил каждый восьмой ученик. В торжественной церемонии награждения отличников примут участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина и омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Начало церемонии запланировано на 12:00.