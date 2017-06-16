Опубликован перечень домов для замены лифтов на Среднем Урале

Всего на Среднем Урале заменят 500 лифтов. Фото:Алексей Кунилов

Опубликован перечень домов для замены лифтов на Среднем Урале. Всего заменят 500 лифтов.

Как сообщает Областной департамент информполитики, ознакомиться с полным перечнем домов можно на официальном сайте минэнерго и ЖКХ и на официальном сайте регионального фонда капремонта.

Замена лифтов коснётся 16 муниципалитетов, среди них Екатеринбург, Серов, Ревда, Первоуральск, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Планируется, что работы полностью закончатся к маю 2018 года.

Программа по ускоренной земене лифтов в многоквартивных домах Свердловской области была инициирована Евгением Куйвашевым и стартовала в августе 2016 года. Сейчас Свердловская область начинает второй этап программы.

По словам Областного департамента информполитики, благодаря мерам, принятым на региональном уровне, уже сегодня износ лифтов в жилфонде области снизился с 22% до 13%, и Средний Урал уверенно вошёл в первую пятёрку субъектов страны с самым безопасным парком лифтового оборудования.