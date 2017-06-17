За взятку в Екатеринбурге будут судить старшего судебного пристава

В Екатеринбурге за взятку будут судить старшего судебного пристава. Сумма взятки составила 1 млн рублей.

Бывшая начальница отдела получила взятку 1 млн рублей в октябре 2016 года. Взятка предполагала решение об окончании исполнительных делопроизводств. Как сообщает СК РФ по Свердловской области, судебный пристав должна была вынести решение о взыскании с жительницы Екатеринбурга 20 млн рублей, но согласилась принять взятку и закрыть дело. После передачи денег женщина обратилась в Управление ФСБ России по Свердловской области с заявлением о передаче 1 млн рублей.

Сотрудниками ФСБ провели спецоперацию, в ходе которой задержали судебного пристава. На данный момент ими следствием собрано достаточно доказательств, и дело передано в суд.