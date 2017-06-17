У четырёхлетнего Димы исключили энцефалит

Дима стал кушать кашу и охотно идти на контакт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Врачи получили анализы клещей, снятых с четырёхлетнего Димы. Об этом сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.

"Клещи, отправленные на исследование, не являются переносчиками энцефалита", — сообщил Константин Шестаков на своей странице в социальной сети. Кроме этого он рассказал, что мальчик стал кушать твёрдую пищу и охотно идёт на контакт.

На вопрос, бывают ли в больнице родители Димы, пресс-секретарь ответил, что для них не было препятствий, и они проводят с ребёнком много времени.

В масштабной поисковой операции участвовали более 500 человек: спасатели, полицейские, волонтёры, казаки, кинологи, водолазы. С воздуха территорию обследовал квадрокоптер, который обнаружил в зоне поисков медведя.