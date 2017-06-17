Областная газета
Политика 17 июня 2017, 12:50

Партия "Яблоко" не выдвинула Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области

Партия "Яблоко" не выдвинула Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

Протест членов партии стал причиной того, что кандидатура Евгения Ройзмана не прошла выборы на пост губернатора. По сообщению ТАСС, перед началом конференции глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 кандидатов заявили о своём несогласие с выдвигаемой кандидатурой и покинули конференцию.

Таким образом, партия "Яблоко" не выдвинула кандидата в губернаторы Свердловской области.

Как сообщает ТАСС, федеральное бюро "Яблока" планирует выдвинуть Ройзмана на выборы губернатора региона 19 июня в Москве.

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Областная газета Свердловской области

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