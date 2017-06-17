Областная газета
Общество 17 июня 2017, 14:02

На Среднем Урале 5 пляжей признаны безопасными для купания

На Среднем Урале 5 пляжей признаны безопасными для купания. Обследование территории проводится в рамках программы "Вода — территория безопасности".

Как сообщает МЧС России по Свердловской области, сотрудники проводят освидетельствование пляжей на Среднем Урале. Всего ими было проверено 6 пляжей, почти все из них признаны безопасными для купания.

Отдыхающие могут позволить себе купаться на пляже "Кемпинга" и на пруду посёлка "Хрустальный" в Первоуральском ГО. На базе отдыха "Ребячий хуторок" в Рефтинском ГО. А также на Верх-Нейвинском пруду Новоуральска и Кушвинском водоёме.

В рамках программы на пляже проверяется наличие поста с квалифицированными спасателями, ограждение зоны для купания, средства для спасения человека, телефонная связь и медицинский пост. Дно водоёмов обязательно проверяется водолазами.

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Областная газета Свердловской области

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