Жители Екатеринбурга смогут выбрать территорию для благоустройства города. Мэрия предлагает несколько вариантов, за которые может проголосовать каждый желающий.

В рамках программы по формирование современной городской среды в Екатеринбурге, администрация города организовала опрос всех желающих. Как сообщает мэрия, на выбор даётся несколько вариантов: набережная реки Исети от Малышева до Куйбышева, переулки Банковский и Театральный, набережная Исети от Папанина до Челюскинцев и сад Вайнера (в районе улиц Первомайской и Тургенева). Отдельно отмечено, что, если все эти локации кажутся голосующему неподходящими, он имеет право предложить свой вариант.

Голосование продлится до 22 июня 2017 года. После этого результаты будут проанализированы и учтены при составлении итоговой редакции программы.