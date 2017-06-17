Областная газета
Земства 17 июня 2017, 16:18

Жители Екатеринбурга смогут выбрать территорию для благоустройства города

Жители Екатеринбурга смогут выбрать территорию для благоустройства города. Мэрия предлагает несколько вариантов, за которые может проголосовать каждый желающий.

В рамках программы по формирование современной городской среды в Екатеринбурге, администрация города организовала опрос всех желающих. Как сообщает мэрия, на выбор даётся несколько вариантов: набережная реки Исети от Малышева до Куйбышева, переулки Банковский и Театральный, набережная Исети от Папанина до Челюскинцев и сад Вайнера (в районе улиц Первомайской и Тургенева). Отдельно отмечено, что, если все эти локации кажутся голосующему неподходящими, он имеет право предложить свой вариант.

Голосование продлится до 22 июня 2017 года. После этого результаты будут проанализированы и учтены при составлении итоговой редакции программы.

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Областная газета Свердловской области

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