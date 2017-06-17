Областная газета
Спорт 17 июня 2017, 20:11

Эрмитажный кот предсказал победу России в стартовом матче Кубка конфедераций

Эрмитажный кот предсказал победу России в стартовом матче Кубка конфедераций. Точность предсказаний эрмитажных котов достигает 85-100%.

Перед котом, которого зовут Ахилл, было поставлено две миски с едой с флагами России и Новой Зеландии. Как сообщает ТАСС, первой Ахилл выбрал миску с флагом России, чем предсказал её победу в сегодняшнем матче. 

Кота заранее готовили к подобной миссии, его тренировали находить перед камерами посетителей и не бояться вспышек фотоаппарата.

По сообщению ТАСС, это не первое подобное мероприятие, точность предсказаний, данных котами Эрмитажа, достигает 85-100%.

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Областная газета Свердловской области

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