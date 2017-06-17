Областная газета
Общество 17 июня 2017, 21:42

Заместитель главного редактора "ОГ" провела занятия в Школе практической журналистики

Школа практической журналистики в Екатеринбурге, выступает Яна Белоцерковская

Фото: Виктория Конюхова

Заместитель главного редактора "Областной газеты" Яна Белоцерковская провела занятие для студентов и абитуриентов вузов в рамках Школы практической журналистики, которая проходит в Доме журналистов 17 и 18 июня.

Занятие было посвящено теме становления журналиста в печатном СМИ, а также специфике работы в печати.

- Многие приходят в газету с целым набором стереотипов. Кажется, что здесь неспешная работа, а у журналиста есть время писать не торопясь, сколько хочешь, - рассказала Яна Белоцерковская. 

И тут же сломала этот стереотип, рассказав об этапах и сложностях работы в газете.

- Я считаю, что надо сразу и честно рассказывать о сложностях, о том, как много времени уходит на проверку фактов, как часто материалы приходится делать "с колёс" - срочно в номер. Лучше реалистично смотреть на профессию и приходить в газету без наивного восторга и без "розовых очков". 

Также Яна рассказала о том, за что любит свою работу.

- Печатное слово - это документ. Всё, что вышло в газете, вошло в историю. Когда понимаешь уровень ответственности, это очень вдохновляет. Кроме того, постоянно наблюдаю, как сказанные мною и моими коллегами слова приводят к реальным изменениям. Решаются проблемы целых населённых пунктов, конкретных людей.

А иногда люди переосмысляют свою жизнь благодаря текстам. Яна рассказала, как в интервью футболист и тренер Юрий Матвеев рассказал, как принял решение уйти из спорта: однажды вдруг понял, что ему не о чем говорить с дочерью и испугался этого. 

- Утром после выхода текста мне позвонила дочь Матвеева, - вспоминает заместитель главного редактора "ОГ", - она сказала, что никто в семье не знал этой истории, и сейчас, спустя столько лет, она по-новому посмотрела на отца.

Также участники лекции задавали вопросы о специфике работы: например о том, как "ОГ" ищет темы для материалов, как обрести узнаваемый авторский стиль, как найти в себе силы для ежедневной работы и не перестать получать от этого удовольствие. 

Школа практической журналистики в Екатеринбурге

Фото: Виктория Конюхова

В конце встречи Яна рассказала, что в сентябре возобновится выпуск "Новой эры" - приложения для молодёжи. И позвала участников Школы присоединиться к молодёжной редакции "ОГ". 

Некоторые особенно заинтересованные слушатели получили приглашение пройти летом стажировку в "ОГ". 

Школа практической журналистики организована Свердловским творческим Союзом журналистов и Федеральным порталом медиа-поддержки молодежных проектов "С.О.М. – Сообщество открытых медиа". Также занятия провели другие журналисты, среди которых ресторанный критик Яков Можаев, редактор, телеведущий ГТРК "Урал" Мстислав Захаров, ведущая программ на ОТВ Ксения Телешова, редактор ura.ru Иван Некрасов.

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