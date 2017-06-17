Сборная России стартовала в Кубке Конфедераций с победы

В Санкт-Петербурге стартовал Кубок Конфедераций - 2017. В матче-открытии сборная России уверенно переиграла сборную Новой Зеландии - 2:0.

С первых минут встречи россияне завладели преимуществом. Новозеландцы играли вторым номером, в середине первого тайма подопечные Станислава Черчесова открыли счёт: Денис Глушаков с передачи Дмитрия Полоза перебросил голкипера соперников.

Во втором тайме россияне продолжили атаковать. В середине второго тайма экс-нападающий "Урала" Фёдор Смолов удвоил преимущество сборной России. До конца встречи обе команды имели неплохие моменты, однако счёт остался предним - 2:0.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Москве. 21 июня сборная России встетится с португальцами. Начало встречи в 20:00 по екатеринбургскому времени.