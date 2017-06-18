Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём медицинского работника. Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём медицинского работника, отмечаемым 18 июня. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам Евгения Куйвашева, наш регион занимает одно из ведущих мест в стране по уровню медобслуживания. На Среднем Урале работают сотни государственных, муниципальных и частных медицинских учреждений. В отдалённых и труднодоступных районах сформированы мобильные бригады медиков, проводятся обследования и профосмотры.

- За 5 лет благодаря господдержке удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, онкология стала чаще выявляться на ранних стадиях. Экстренные операции стентирования коронарных сосудов проводятся не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Ирбите. В 2016 году около 4 тыс. 500 жителям области бесплатно установлены кардиостимуляторы, - рассказал врио губернатора Свердловской области.

Он также отметил, что сегодня большое внимание уделяется укреплению здоровья женщин и детей, пропаганде здорового образа жизни. Стабильной остаётся эпидемиологическая ситуация, принимаются действенные меры борьбы с ВИЧ-инфекцией.

- В течение ближайших пяти лет уральская медицина, уверен, сделает качественный рывок в своём развитии. Уважаемые медицинские работники! Благодарю вас за самоотверженное служение профессии, ответственность и душевную щедрость. Желаю вам счастья, благодарных пациентов, крепкого уральского здоровья и всего самого доброго! – обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.